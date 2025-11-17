Eine Niederlage für die Turbine Halle besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 0:1 (0:1).

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 167 Fußballfans am Freitag das Match zwischen der Turbine Halle und dem SV Arminia Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Turbine Halle rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Ries, Nordhausen (60. Obier), Schneider (75. Hildebrandt), Saile, Heidelberger (75. Zaeske), Sommer, Sikora (62. Hoffmann), Só, Sultanaliev, Waschkowitz

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schoendube, Hättasch, Assner, Kühl, Jakob, Kranz, May (90. Hering), Stackfleth (79. Johnson), Reka, Beyer (54. Sheviakov)

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167