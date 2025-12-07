Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Eine knappe Schlappe steckt Magdeburger SV Börde gegen VfB 1906 Sangerhausen ein: 1:2

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Magdeburg eine Niederlage gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Leo Constantin Horn (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 7

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ramon Bühling, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Sangerhäuser Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Richter, Beneke, Jäger, Bittmann, Schuster, Sievers (68. Westermann), Neumann, Horn, Lima Sampa (74. Dunkel)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai, Halle, Ruppe (61. Hering), Grenzebach, Bärwolf, Schütz, Buchhorn, Lange (74. Schoder), Bühling, Schremmer (83. Zarkua)

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23