Für die Turbine Halle endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Arminia Magdeburg mit 0:1 (0:1).

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 167 Zuschauer am Freitag das Match zwischen der Turbine Halle und dem SV Arminia Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Saile, Ries, Sommer, Sikora (62. Hoffmann), Heidelberger (75. Zaeske), Waschkowitz, Nordhausen (60. Obier), Schneider (75. Hildebrandt), Sultanaliev, Só

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Beyer (54. Sheviakov), Kühl, Stackfleth (79. Johnson), Assner, Hättasch, Reka, Kranz, Schoendube, May (90. Hering), Jakob

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167