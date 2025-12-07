Für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Magdeburg eine Niederlage gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Leo Constantin Horn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Magdeburger SV Börde und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 7

In der 72. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ramon Bühling, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Sangerhäuser zu entscheiden (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Richter, Lima Sampa (74. Dunkel), Jäger, Beneke, Horn, Neumann, Schuster, Sievers (68. Westermann), Bittmann, Krauel

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Bärwolf, Grenzebach, Schütz, Nicolai, Lange (74. Schoder), Buchhorn, Schremmer (83. Zarkua), Ruppe (61. Hering), Bühling

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23