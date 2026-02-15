Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Darvin Francis Hajowsky für Dessau traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (40.).

Minute 40 SG Dessau/Kochstedt und SG Union Sandersdorf im Gleichstand – 1:1

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Sanneh, Spielau, Hajowsky, Becker (88. Bro), Karbath, Görsch (44. Täubrecht), Fülla, Dujakovic (79. Seidler), Saalmann, Khan (71. Panzer)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Perl, Groh, Mittmeier (46. Pätzke), Trettenbach, Seide, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Uhte, Wieczorek, Nitsche (90. Mühlbauer)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47