Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Spiel gegen den VfB 1906 Sangerhausen am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der Union 1861 Schönebeck und dem VfB 1906 Sangerhausen mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Feist (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Schönebecker (20., 29.). Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Philip Schütz für Sangerhausen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 22

Union 1861 Schönebeck und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 81

In der 60. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jan Rettinghaus.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Marlon Peine, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (81.).

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – VfB 1906 Sangerhausen

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Moritz, Topfmeier, Stockmann, Stojiljkovic, Wegener, Schreiber, Schäfer, Pesla, Tromski (31. Wölfer), Peine

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Ehrich, Reiber, Bühling, Zarkua, Ruppe, Lange, Munzert, Göbel, Grosse

Tore: 0:1 Philip Schütz (32.), 1:1 Marlon Peine (81.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Luca Andreas Stoye, Adrian Scharf; Zuschauer: 30