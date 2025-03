Am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein SV Arminia Magdeburg gegen die Union 1861 Schönebeck ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Arminia Magdeburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag auseinander gegangen. 53 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Jahnplatz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (33.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Bleon Rexhepi für Magdeburg traf und zwei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (47.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 21

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen Union 1861 Schönebeck – 78. Minute

33 Minuten nach der Pause konnte Pascal Krietsch (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erreichen (78.). Die Gegner vom SV Arminia Magdeburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Union 1861 Schönebeck

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach (46. Rexhepi), Polzin (46. Schoendube), Scharfe, Niemann, Uthe (65. Jahjah), Sheviakov, Zoschke, Assner, Lange, Diallo (76. Ahmed)

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Krüger, Peine, Stockmann, Schreiber, Moritz, Krietsch, Schäfer, Tromski, Wegener, Topfmeier

Tore: 1:0 Bleon Rexhepi (47.), 1:1 Pascal Krietsch (78.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Diego Klause, Karl Dauer; Zuschauer: 53