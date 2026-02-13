Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SV Arminia Magdeburg und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Remis.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

40. Minute SV Arminia Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Kurz vor dem Pfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Stackfleth, Scharfe, Jakob (46. Johnson), May, Gerlach (46. Reka), Schultz, Hättasch, Schoendube, Diener (55. Hering)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Fleck, Nyarko, Böttcher, Mensing, Tapsoba (55. Brosius), Starikovskiy, Meister, Czerwenka, Rößner (74. Anwaar), Mohibi (46. Drizari)

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61