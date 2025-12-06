Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Johannes Lagemann für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Scharfe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Handge, Völzke (87. Loock), Korbani, Schulze (67. Amiti), Ziekau (90. Sawaneh), Braunschweig (74. Koshyk), Wolff, Lagemann, Vinzelberg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Gerlach (79. Reka), Plexnies (56. Barth), Jakob, May, Scharfe, Hering (37. Diener), Hättasch, Schoendube, Sperling (56. Stackfleth)

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25