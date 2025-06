Burg/MTU. Das Match zwischen Burg und Sandersdorf ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet. Insgesamt acht Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Benjamin Boenecke, als Jonas Kasten für Sandersdorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sandersdorfer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Steffen Pätzke der Torschütze (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.30 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 7

Burger Ballspiel Club 08 liegt 0:2 zurück – Minute 66

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Sandersdorfer durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Nick Hartmann für Tyler Ryan Wieczorek ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Nick Hartmann, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – SG Union Sandersdorf

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Zelosko, Bäbenroth (90. Hummel), Baas, Rusche, Fähse, Krüger-Breßler (86. Rulff), Geiler, Hufschläger, Monsch (54. Parpart), Weber

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mühlbauer (72. Körner), Behrens (62. Pätzke), Mittmeier, Osterland, Ellwert, Kasten, Uhte (81. Richter), Schinkel, Wieczorek (68. Hartmann), Trettenbach

Tore: 0:1 Jonas Kasten (44.), 0:2 Luca Steffen Pätzke (66.), 0:3 Nick Hartmann (72.); Zuschauer: 51