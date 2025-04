Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 2:8 (1:2) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die Turbine Halle fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:8 (1:2).

Gleich nach Spielstart schoss Jannis Maurice Sonntag das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Nick Josef Waschkowitz (24.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 Kopf an Kopf mit Turbine Halle – 1:1 in Minute 24

Es stand Unentschieden. Der Turbine Halle konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Vincent Anschütz verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (42., 49., 50., 51., 59.). Dann gelang es den Barlebern, dem FSV Barleben 1911 e.V. etwas entgegenzusetzen. Matti Leinhos traf in Minute 65 per Strafstoß. Reinemann schoss und traf in Minute 78 ein weiteres Mal. Spielstand 7:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 26

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb.

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Reinemann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Turbine Halle

FSV Barleben 1911: Franke – Kempe (51. Weißenborn), Holze (51. Teubner), Wettig (63. Linke), Christian (46. Günther), Fischer, Leinhos, Sonntag, Dohms, Drynda, Mathiot (46. Schulze)

Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Reinemann, Brandt, Pajwak, Schischka (61. Hohl), Titonis (72. Sikora), Anschütz (61. Schaaf), Albsharat, Natusch (57. Nordhausen), Sultanaliev

Tore: 1:0 Jannis Maurice Sonntag (9.), 1:1 Nick Josef Waschkowitz (24.), 1:2 Vincent Anschütz (42.), 1:3 Gregor Reinemann (49.), 1:4 Tim Natusch (50.), 1:5 Vincent Anschütz (51.), 1:6 Tim Nordhausen (59.), 2:6 Matti Leinhos (65.), 2:7 Gregor Reinemann (78.), 2:8 Gregor Reinemann (83.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jan Otto Oeding; Zuschauer: 27