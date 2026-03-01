In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine üble Pleite gegen die SG Dessau/Kochstedt und ging 2:8 (1:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (1:4).

In Minute 11 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Emilio Becker das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 kassierte zweimal Gelb (12.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Carlo Fiete Fülla den Ball ins Netz (23.).

23. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Dann kamen die zurückliegenden Barleber schließlich auch mal zum Zug: Jamie Maurice Korbginski versenkte den Ball in der 25. Minute. Die SG Dessau/Kochstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Darvin Francis Hajowsky schoss und traf in der 30. Spielminute, gefolgt von Per Seidler (45.). Die Barleber blieben ihnen auf den Fersen. Bennet Günther versenkte den Ball in Minute 60 per Strafstoß. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Seidler den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:8 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, Müller, J. P. Meyer, Teubner (39. Bertram), Fromme, Günther (65. Gagelmann), J. L. Meyer, Mathiot, Korbginski (61. Altergott), Hutzler (65. Rautmann)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Alhamwi, Täubrecht (69. Saalmann), Sanneh, Fülla (80. Karbath), Spielau, Becker, Dujakovic (23. Panzer), Seidler, Khan (65. Bro)

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20