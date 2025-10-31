Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1 in Minute 80

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erreichen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Mensing (90. Tapsoba), Lenze, Fleck, Czerwenka, Rößner (63. Anwaar), Nyarko, Telch (85. Shaqiri), Böttcher (63. Al-Chuaibi), Meister, Kirchhoff (79. Starikovskiy)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler, Stender (87. Leube), Simon, Rheinschmitt (81. Naujoks), Schürmann, Lancine, Knoche (63. Schneider), Ucke, Schrader, Leopold

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42