Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SV Arminia Magdeburg und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

40. Minute SV Arminia Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Schoendube, Scharfe, Gerlach (46. Reka), Stackfleth, May, Hättasch, Diener (55. Hering), Schultz, Jakob (46. Johnson)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Mensing, Meister, Starikovskiy, Czerwenka, Tapsoba (55. Brosius), Mohibi (46. Drizari), Rößner (74. Anwaar), Nyarko, Fleck, Böttcher

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61