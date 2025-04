Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Spiel gegen die SG Dessau/Kochstedt am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Spieler Nummer 9 (Haldensleber SC) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Minute 87 Haldensleber SC auf Augenhöhe mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Pascal Karsten Zahrt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (87.). In Spielminute 97 handelte sich die SG Dessau/Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: –

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Rosner (60. Khan), Zahrt, Haseloff, Görsch (88. Kudella), Lange, Saalmann, Hoffmann, Schmökel, Dujakovic (88. Linke), Krüger

Tore: 1:0 (79.), 1:1 Pascal Karsten Zahrt (87.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Pascal Nolte; Zuschauer: 36