Für den Gastgeber 1. FC Lok Stendal endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. FC Lok Stendal und der SV Arminia Magdeburg am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Hölzchen Pl. 4.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Johannes Lagemann für Stendal traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 für 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 63. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Scharfe (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Ziekau (90. Sawaneh), Vinzelberg, Korbani, Wolff, Handge, Schulze (67. Amiti), Lagemann, Völzke (87. Loock), Braunschweig (74. Koshyk)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schoendube, Gerlach (79. Reka), Scharfe, May, Kranz, Hättasch, Hering (37. Diener), Plexnies (56. Barth), Jakob, Sperling (56. Stackfleth)

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25