Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 56 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem souveränen 8:1 (3:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Barleben überlegene acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Miguel Mittmeier traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze.

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 34 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 78 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Barlebener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 7:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Tim Behrens den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Barleben 1911

SG Union Sandersdorf: – Kasten, Ellwert, Groh (63. Richter), Trettenbach, Nitsche (57. Körner), Behrens, Osterland, Mittmeier (57. Wieczorek), Hartmann (71. Huth), Schinkel

FSV Barleben 1911: Franke – Christian, Leinhos, Hamidovic, Fischer, Sonntag, Weißenborn (53. Baecke), Holze, Hoffmann, Wettig, Mathiot

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (12.), 2:0 Tobias Nitsche (34.), 3:0 Miguel Mittmeier (36.), 4:0 Nick Hartmann (48.), 5:0 Anton Groh (52.), 6:0 Nick Hartmann (60.), 7:0 Tyler Ryan Wieczorek (68.), 7:1 Jannis Maurice Sonntag (78.), 8:1 Tim Behrens (90.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Tobias Brauner, Nico Thummernicht; Zuschauer: 56