Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

Dann konnte Halle noch einen Erfolg verbuchen. Lio Lorenz versenkte den Ball in Minute 39. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Tom Luca Lenze traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lorenz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Khalid (80. Zabel), Lorenz, Prokein, Meyer, Unthan (69. Heute), Rayko, Onyedeke, Danyi, Ugoh, Roschig

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Böttcher, Czerwenka, Tapsoba (46. Starikovskiy), Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Mensing (46. Nyarko), Gödecke (73. Drizari), Prause (58. Kirchhoff), Meister

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23