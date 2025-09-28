Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 7:2 (3:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Trainer Stephan Neigenfink aus dem Spiel mit der SV Fortuna Magdeburg vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benicio Roschig für Halle traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

Dann konnte Halle einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Lio Lorenz versenkte den Ball in der 39. Minute. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In der 90. Minute gelang es Lorenz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:2 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz, Meyer, Roschig, Danyi, Khalid (80. Zabel), Unthan (69. Heute), Rayko, Prokein, Ugoh, Onyedeke

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (46. Starikovskiy), Shaqiri (46. Anwaar), Mensing (46. Nyarko), Czerwenka, Lenze, Prause (58. Kirchhoff), Gödecke (73. Drizari), Telch, Böttcher, Meister

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23