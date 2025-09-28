Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen die SV Fortuna Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (3:0) wider.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

Die Hallenser schafften es, nochmal zu erhöhen. Lio Lorenz versenkte den Ball in Spielminute 39. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In der 90. Minute gelang es Lorenz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:2 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Rayko, Onyedeke, Ugoh, Roschig, Khalid (80. Zabel), Danyi, Lorenz, Prokein, Unthan (69. Heute), Meyer

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Gödecke (73. Drizari), Shaqiri (46. Anwaar), Telch, Böttcher, Prause (58. Kirchhoff), Czerwenka, Meister, Tapsoba (46. Starikovskiy), Mensing (46. Nyarko), Lenze

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23