Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 7:2 (3:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Coach Stephan Neigenfink aus dem Kräftemessen mit der SV Fortuna Magdeburg vom Platz.

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Benicio Roschig für Halle traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Saleem Shero Khalid (14.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 I (U19) mit 2:0 vorne – 14. Minute

Dann konnte Halle einen weiteren Erfolg erzielen. Lio Lorenz schoss und traf in der 39. Minute. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Tom Luca Lenze traf in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lorenz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:2 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Ugoh, Meyer, Prokein, Unthan (69. Heute), Onyedeke, Khalid (80. Zabel), Lorenz, Danyi, Rayko

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (46. Anwaar), Czerwenka, Meister, Böttcher, Gödecke (73. Drizari), Telch, Tapsoba (46. Starikovskiy), Lenze, Mensing (46. Nyarko), Prause (58. Kirchhoff)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23