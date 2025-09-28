Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 7:2 (3:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Trainer Stephan Neigenfink aus dem Duell mit der SV Fortuna Magdeburg vom Platz.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

14. Minute: VfL Halle 96 I (U19) führt mit zwei Toren

Die Hallenser konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lio Lorenz traf in Minute 39. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine echte Gefahr erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lorenz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Meyer, Khalid (80. Zabel), Lorenz, Danyi, Onyedeke, Prokein, Unthan (69. Heute), Ugoh, Rayko

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Czerwenka, Böttcher, Prause (58. Kirchhoff), Meister, Lenze, Tapsoba (46. Starikovskiy), Gödecke (73. Drizari), Mensing (46. Nyarko), Shaqiri (46. Anwaar)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23