Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen vor 45 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Bemmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damien Halle das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Die Sangerhäuser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Ben Grenzebach der Torschütze (44.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Noah Gabriel Schoder (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (70. Nicolai), Bärwolf, Lange, Grenzebach, Schütz, Buchhorn, Ehrich, Schremmer (70. Schoder), Bühling, Halle (73. Zarkua)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri, Tapsoba (55. Anwaar), Czerwenka, Starikovskiy, Telch, Rößner, Kirchhoff, Prause, Meister, Lenze

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45