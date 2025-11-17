Kantersieg für den Haldensleber SC: Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 7:1 (5:0).

Haldensleben/MTU. Die Haldensleber haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jannes Michael Prokop das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Haldensleber legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (17.).

Haldensleber SC mit 2:0 vorne – 17. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Oskar Wilhelm Model musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es lief nicht gut für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Prokop (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 gingen die Haldensleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Prokop, Boege, Klein, Neumann, Wilken, Teuchler, Sulfrian (75. Schürmann), Hartmann, Walther (80. Asfahale), Ahlfeld (75. Grmay)

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Richter, Schuster, Horn (86. Lampe), Jahn (47. Lima Sampa), Dunkel, Westermann, Krauel (47. Jäger), Bittmann, Begest (47. Beneke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30