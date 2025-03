Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (2:0) fegte die Mannschaft des VfB 1906 Sangerhausen den Haldensleber SC am Sonntag vom Platz.

Sangerhausen/MTU. 7:0 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Haldensleber untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Niklas Reiber das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jannes Göbel den Ball ins Netz.

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 45 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Göbel traf gleich mehrmals – in Minute 47 und 56, Zarkua in Minute 61 und Roman Eis in Minute 71. Spielstand 6:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Reiber (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 7:0 verließen die Sangerhausener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Haldensleber SC

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Göbel, Kurotschkin, Eis, Ruppe, Lange, Reiber, Zarkua (68. Stödter), Schütz, Bühling, Bärwolf

Haldensleber SC: –

Tore: 1:0 Niklas Reiber (29.), 2:0 Jannes Göbel (45.), 3:0 Jannes Göbel (47.), 4:0 Jannes Göbel (56.), 5:0 Saba Zarkua (61.), 6:0 Roman Eis (71.), 7:0 Niklas Reiber (77.); Zuschauer: 34