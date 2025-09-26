Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Spielfeld.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Gegner aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sandersdorfer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

SG Union Sandersdorf führt in Minute 14 mit 2:0

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mühlbauer (63. Franzke), Stagat (63. Bergmann), Wieczorek, Osterland (61. Nitsche), Seide, Groh, Mackowiak, Mittmeier (61. Herzel), Uhte, Schneider (61. Pätzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Raschauer, Fadjinou, Bogunski, Safdari (63. Thielecke), Agte (63. Liese), Raschauer (85. Neumann), Gaffal, Niemann, Yunashev, Lübke

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61