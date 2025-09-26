Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Rivalen aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Sandersdorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

14. Minute: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Osterland (61. Nitsche), Wieczorek, Stagat (63. Bergmann), Schneider (61. Pätzke), Mackowiak, Mittmeier (61. Herzel), Uhte, Seide, Mühlbauer (63. Franzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Niemann, Raschauer (85. Neumann), Raschauer, Lübke, Fadjinou, Bogunski, Gaffal, Agte (63. Liese), Safdari (63. Thielecke), Yunashev

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61