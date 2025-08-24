Der SV Arminia Magdeburg errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 153 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Benjamin Hättasch den Ball ins Netz (25.).

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 25

Gleichstand. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Louis Neumann versenkte den Ball in der 27. Spielminute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Barth traf in der 31. Spielminute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite verließ Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Anton Sheviakov (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hering (46. Plexnies), Assner (66. Gerlach), Hättasch (74. Johnson), Beyer (83. Sheviakov), Schoendube, Kranz, Reka, May, Scharfe (46. Hoffmann), Barth

Haldensleber SC: Krepp – Riedner, Schnee, Ahlfeld, Petrochenko, Klein, Neumann, Prokop, Richter (74. Okubazgi), Sulfrian (58. Asfahale), Boege

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153