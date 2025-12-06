Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Trainer Maximilian Heller aus dem Duell mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halle/MTU. Halle – Dessau: Nachdem die Turbine Halle an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit vier Toren in Führung. Endstand: 5:1 (2:1).

Carlo Fiete Fülla (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

Turbine Halle Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (87.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Sikora (79. Hohl), Brandt, Saile, Heidelberger (55. Hildebrandt), Sultanaliev, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Schneider (71. Förster), Ries, Só, Zaeske

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Becker, Fülla (47. Linke), Saalmann, Panzer, Alhamwi, Khan, Hajowsky, Dujakovic (30. Täubrecht), Seidler, Krieg (61. Bro)

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39