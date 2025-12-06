Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die Turbine Halle nach einem klaren Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Dessauer konterten in der 24. Spielminute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Akbar Sultanaliev (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Saile, Só, Ries, Heidelberger (55. Hildebrandt), Brandt, Schneider (71. Förster), Sikora (79. Hohl), Sultanaliev, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Zaeske

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Panzer, Alhamwi, Saalmann, Dujakovic (30. Täubrecht), Seidler, Fülla (47. Linke), Becker, Krieg (61. Bro), Hajowsky, Khan

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39