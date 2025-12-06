Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Trainer Maximilian Heller aus dem Spiel mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Halle.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Akbar Sultanaliev (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Ries, Brandt, Sultanaliev, Saile, Sikora (79. Hohl), Heidelberger (55. Hildebrandt), Só, Schneider (71. Förster), Zaeske

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann, Dujakovic (30. Täubrecht), Becker, Fülla (47. Linke), Krieg (61. Bro), Khan, Seidler, Panzer, Alhamwi, Hajowsky

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39