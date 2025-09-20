Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Trainer Toralf Meier aus dem Kräftemessen mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Gäste aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 2 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten darauf konnte Jakob Ziekau (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (65. Loock), Korbani, Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff, Lagemann (80. Koshyk), Meinelt, Ziekau, Amiti (46. Schulze), Stoll, Lauck

Turbine Halle: Worch – Sommer, Schischka (60. Fox), Nordhausen, Sikora, Hildebrandt (46. Saile), Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Zaeske, Alassaf Alasaad (46. Só), Waschkowitz

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34