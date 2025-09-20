Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Coach Toralf Meier aus dem Duell mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Besucher aus Halle untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 2 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten später konnte Jakob Ziekau (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Stendaler sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Korbani, Lagemann (80. Koshyk), Völzke (65. Loock), Amiti (46. Schulze), Stoll, Meinelt, Braunschweig (61. Dimonenko), Ziekau, Lauck

Turbine Halle: Worch – Hildebrandt (46. Saile), Waschkowitz, Sultanaliev (75. Natusch), Sikora, Sommer, Schischka (60. Fox), Zaeske, Alassaf Alasaad (46. Só), Nordhausen, Brandt

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34