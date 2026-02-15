Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robin Gesell, als Leon-Joel Platz für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Doppelpack von Leon-Joel Platz bringt VfB Germania Halberstadt A1 2:0 in Führung – 36. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Neo Justin Schürmann (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 5:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Schürmann (67. Müller), Behrens (46. Stemmler), Platz, Stender, Schrader, Leopold, Knoche (46. Roßberg), Naujoks, Ucke, Lancine (67. Oguz)

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Klause (74. Ebers), Dunkel, Jahn, Krauel, Lima Sampa, Beneke, Schuster, Richter (55. Schulz), Begest

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45