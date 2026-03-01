Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte einen überlegenen Erfolg über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Obier den Ball ins Netz (21.).

21. Minute: Turbine Halle in Führung dank zwei Treffern von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es der Turbine Halle noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Nico Fischer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Ries, Waschkowitz (78. Fischer), Merschky (60. Sikora), Saile, Zaeske, Obier (60. Heidelberger), Schischka (28. Canabate Kasparek), Sultanaliev, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Brandt

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Lampe, Friedel (46. Jahn), Horn, Krauel, Klause (46. Jäger), Schuster, Bittmann, Beneke, Lima Sampa (58. Richter)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23