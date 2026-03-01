Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte einen deutlichen Erfolg über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Obier der Torschütze (21.).

Minute 21: Turbine Halle in Führung dank Doppelpack von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Nico Fischer kam rein für Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es der Turbine Halle noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Nico Fischer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Turbine Halle hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Zaeske, Saile, Sultanaliev, Ries, Brandt, Waschkowitz (78. Fischer), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Obier (60. Heidelberger), Merschky (60. Sikora), Schischka (28. Canabate Kasparek)

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Krauel, Horn, Neumann, Lampe, Beneke, Lima Sampa (58. Richter), Schuster, Friedel (46. Jahn), Klause (46. Jäger)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23