Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte ein deutliches Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Obier (21.) erzielt wurde.

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die Turbine Halle noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Nico Fischer (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Obier (60. Heidelberger), Zaeske, Merschky (60. Sikora), Saile, Brandt, Waschkowitz (78. Fischer), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Schischka (28. Canabate Kasparek), Ries, Sultanaliev

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa (58. Richter), Friedel (46. Jahn), Horn, Neumann, Bittmann, Schuster, Lampe, Klause (46. Jäger), Krauel, Beneke

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23