Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Obier den Ball ins Netz (21.).

21. Minute: Turbine Halle vorne dank Doppelpack von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die Turbine Halle noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Nico Fischer (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Schischka (28. Canabate Kasparek), Zaeske, Sultanaliev, Saile, Merschky (60. Sikora), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Obier (60. Heidelberger), Waschkowitz (78. Fischer), Ries, Brandt

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Neumann, Klause (46. Jäger), Friedel (46. Jahn), Lampe, Bittmann, Schuster, Krauel, Lima Sampa (58. Richter), Beneke

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23