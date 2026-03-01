Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Nach nur 13 Minuten schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Obier (21.) erzielt wurde.

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die Turbine Halle noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Nico Fischer (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Merschky (60. Sikora), Brandt, Schischka (28. Canabate Kasparek), Obier (60. Heidelberger), Sultanaliev, Zaeske, Waschkowitz (78. Fischer), Saile, Ries, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Beneke, Friedel (46. Jahn), Lampe, Bittmann, Schuster, Neumann, Horn, Lima Sampa (58. Richter), Klause (46. Jäger)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23