Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging die Turbine Halle von Coach Maximilian Heller aus dem Kräftemessen mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Obier den Ball ins Netz (21.).

Pascal Enrico Obier kickt Turbine Halle in 2:0-Führung – 21. Minute

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Nico Fischer kam rein für Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nico Fischer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (90.+1). Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Ries, Brandt, Merschky (60. Sikora), Sultanaliev, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Waschkowitz (78. Fischer), Obier (60. Heidelberger), Saile, Zaeske, Schischka (28. Canabate Kasparek)

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Klause (46. Jäger), Krauel, Lima Sampa (58. Richter), Schuster, Bittmann, Friedel (46. Jahn), Beneke, Horn, Lampe

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23