Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

Nach nur 13 Minuten schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Obier der Torschütze (21.).

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Nico Fischer kam rein für Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die Turbine Halle noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Nico Fischer (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Brandt, Schischka (28. Canabate Kasparek), Saile, Merschky (60. Sikora), Waschkowitz (78. Fischer), Ries, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Zaeske, Sultanaliev, Obier (60. Heidelberger)

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Friedel (46. Jahn), Klause (46. Jäger), Lima Sampa (58. Richter), Krauel, Horn, Beneke, Lampe, Neumann, Schuster

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23