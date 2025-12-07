Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Trainer Benjamin Boenecke feierte einen überlegenen Erfolg über die NSG SSC/RW Weißenfels mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 geboten. Die Sandersdorfer setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

SG Union Sandersdorf in Minute 55 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Stagat, Schneider (79. Franzke), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Groh, Trettenbach, Mittmeier (65. Herzel), Pätzke, Osterland (75. Seide), Wieczorek, Uhte

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Menzel, Kuhles, Borkmann, Kalkofen, Buttlar (73. Saedan), Wagner, Heerdegen, Perrey (81. Magul), Klose (58. Roshchyn Cintra)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40