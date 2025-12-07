Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Benjamin Boenecke und sein Team SG Union Sandersdorf gegen die NSG SSC/RW Weißenfels – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Schon kurz nach Spielstart schoss Miguel Mittmeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr wettmachen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Osterland (75. Seide), Stagat, Groh, Wieczorek, Trettenbach, Mittmeier (65. Herzel), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Schneider (79. Franzke), Pätzke

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel, Wagner, Klose (58. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Buttlar (73. Saedan), Heerdegen, Kuhles, Borkmann, Schulze, Perrey (81. Magul)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40