Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfL Halle 96 I (U19) gegen Turbine Halle – 29. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Joshua Noel Ugoh kam rein für Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Onyedeke, Lorenz (71. Heute), Khalid (82. Omoike), Prokein, Hajdarpasic (71. Ugoh), Roschig, Rayko, Bärwald, Brumme

Turbine Halle: Nuding – Saile, Sikora (74. Fischer), Sultanaliev, Waschkowitz, Schischka, Heidelberger (74. Hohl), Ries, Canabate Kasparek, Schneider (46. Natusch), Hoffmann (46. Merschky)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88