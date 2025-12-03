Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 11 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Friesenstadion Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Halle.

In Minute 13 schoss Ferdinand Buchhorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 23. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Pause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle (90. Zarkua), Schütz, Bühling, Ruppe (70. Hering), Schremmer (85. Schweigert), Buchhorn, Bärwolf, Ehrich, Grenzebach (80. Schoder), Lange

Turbine Halle: Worch – Obier (3. Löser), Ries, Saile, Só, Heidelberger, Brandt, Schneider, Sikora (60. Zaeske), Waschkowitz, Hoffmann (46. Sultanaliev)

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11