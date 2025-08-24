Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Trainer Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 29 Besuchern geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Saleem Shero Khalid für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paolo-Moris Heute den Ball ins Netz (45.).

VfL Halle 96 I (U19) führt nach 45 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Pepe Friedel für Emil Schulze und Niklas Richter für Malte Lennart Sievers den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Bärwald (61. Witter), Prokein, Meyer, Onyedeke, Unthan, Khalid, Rayko, Heute (67. Omoike), Roschig, Lorenz

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn, Bittmann (9. Begest), Neumann, Richter (54. Sievers), Horn, Dunkel, Schuster, Westermann (78. Wartner), Friedel (54. Schulze), Jäger (70. Lima Sampa)

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29