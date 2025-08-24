Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Trainer Stephan Neigenfink feierte einen deutlichen Erfolg über den Magdeburger SV Börde mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Die 29 Besucher haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Saleem Shero Khalid (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paolo-Moris Heute den Ball ins Netz (45.).

2:0 Vorsprung für VfL Halle 96 I (U19) – Minute 45

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Pepe Friedel für Emil Schulze und Niklas Richter für Malte Lennart Sievers den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Rayko, Onyedeke, Unthan, Meyer, Heute (67. Omoike), Khalid, Bärwald (61. Witter), Lorenz, Roschig, Prokein

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn, Horn, Schuster, Friedel (54. Schulze), Dunkel, Bittmann (9. Begest), Neumann, Jäger (70. Lima Sampa), Richter (54. Sievers), Westermann (78. Wartner)

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29