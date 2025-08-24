Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Coach Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Die 29 Besucher haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Saleem Shero Khalid für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paolo-Moris Heute den Ball ins Netz (45.).

45. Minute: VfL Halle 96 I (U19) mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Emil Schulze für Pepe Friedel und Malte Lennart Sievers für Niklas Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Heute (67. Omoike), Khalid, Bärwald (61. Witter), Prokein, Rayko, Unthan, Onyedeke, Lorenz, Roschig, Meyer

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Neumann, Horn, Schuster, Richter (54. Sievers), Jäger (70. Lima Sampa), Westermann (78. Wartner), Friedel (54. Schulze), Jahn, Bittmann (9. Begest)

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29