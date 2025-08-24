Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Coach Stephan Neigenfink aus dem Duell mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 29 Besuchern geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Saleem Shero Khalid (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Paolo-Moris Heute der Torschütze (45.).

VfL Halle 96 I (U19) führt nach 45 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Emil Schulze für Pepe Friedel und Malte Lennart Sievers für Niklas Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Prokein, Khalid, Roschig, Bärwald (61. Witter), Lorenz, Meyer, Heute (67. Omoike), Unthan, Rayko, Onyedeke

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Friedel (54. Schulze), Dunkel, Horn, Jäger (70. Lima Sampa), Jahn, Westermann (78. Wartner), Richter (54. Sievers), Bittmann (9. Begest), Neumann

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29