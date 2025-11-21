Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 55 Besucher des Friedensstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Max Leopold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Die Halberstädter legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Leopold der Torschütze (47.).

Max Leopold kickt VfB Germania Halberstadt A1 in 2:0-Führung – 47. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Leonard Simon (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler (62. Schneider), Leopold, Knoche (85. Richter), Naujoks (73. Rheinschmitt), Ucke, Roßberg (73. Michl), Lancine, Schrader (85. Bönicke), Stender, Simon

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Hajowsky, Täubrecht, Karbath, Krieg, Alhamwi (80. Spielau), Fülla (18. Khan), Saalmann (75. Dujakovic), Panzer (90. Bro), Becker, Seidler

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55